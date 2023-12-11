توافد أهالى شبين القناطر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)
توافد عدد كبير من الناخبين في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على اللجان الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في ثاني أيام التصويت.
واصطف الناخبون في طوابير أمام اللجان الانتخابية، انتظارًا لدورهم في المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي تشهده البلاد، حيث أظهروا حرصهم الشديد على دعم الدولة المصرية في اختيار رئيسها القادم.
وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.
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