الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسنة بلجنة مصر القديمة توجه رسائل للمصريين من أجل المشاركة فى الانتخابات

مسنة
مسنة

شهدت لجنة مدرسة عمرو بن العاص بدائرة مصر القديمة، توافد عدد كبير من الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

في هذا الصدد عبرت الحاجة نبوية أحمد، عن فرحتها بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أكدت أنها لا تترك أي حدث واستحقاق سياسي إلا وشاركت فيه.

ونوهت الحاجة نبوية، بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حدث لا يمكن التغافل عنه، وذلك من أجل استكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها البلاد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الجدول الزمني لانعقاد الانتخابات، حيث يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز يوم 18 ديسمبر 2023 عقب البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، حيث يتم عقد مؤتمر صحفي يحضره كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المصرية والعالمية للإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024، هم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه الانتخابي النخلة، والمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه الانتخابي السلم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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