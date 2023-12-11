الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العاملون بوزارة التضامن يدلون بصوتهم الانتخابى فى لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية

من مشاركة العاملين
من مشاركة العاملين بوزارة التضامن بالانتخابات الرئاسية

أدلى العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، بصوتهم الانتخابي في لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخرج العاملون حاملين أعلام مصر وسط حالة من الفرحة والبهجة للمشارمة فى هذا العُرس الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح أمس الأحد، بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، التى انطلقت أمس وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك فى لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.
 
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي عقب الإدلاء بصوتها بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
 
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تنتشر تلك السيارات في كافة الميادين ومحافظات الجمهورية المختلفة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية، ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المسنون. 

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