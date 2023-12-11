قيادي بـ"مستقبل وطن": دعمت الاستقرار بالتصويت للرئيس السيسي

أدلى المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة فاطمة عنان بدائرة التجمع.

وأكد «رزق»، على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستورى لكل مصرى في المقام الأول، وتؤكد على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصرى، موضحا أن الإقبال الكبير من قبل المصريين في الانتخابات تعد رسالة لكل من يشكك فى الانتخابات الرئاسية، حيث عليه أن ينظر إلى الطوابير أمام صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم.

وأضاف «رزق»، أنه صوت للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة التنمية والتقدم، وبناء الجمهورية الجديدة، ولدعم الأمن والاستقرار، موضحًا أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تمثل عدة رسائل للعالم، على رأسها التفاف الشعب المصرى حول وطنه، وتماسك اللحمة الوطنية ودعم الدولة الوطنية ضد أي تحديات ومخاطر تواجهها سواء داخلية أو خارجية.

وأوضح القيادي بجزب مستقبل وطن، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق لا يجب أن يتغافل عنه أي مصري، خاصة أن الانتخابات تجرى في جو ديمقراطي يتسم بالشفافية والحيادية والنزاهة في ظل إشراف قضائي كامل ومتابعة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية مما يحقق عوامل الحيادية والنزاهة والشفافية في الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

ودعا محمد رزق، كل فئات الشعب المصرى للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية لخروج العملية الانتخابية بشكل يليق بمكانة مصر، ولتقديم نموذج للعالم في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف الوطن والتأكيد على إدراك المصريين بأهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن.

وانطلقت صباح اليوم، ثاني أيام تصويت المصريين في الداخل، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام وهم 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر.