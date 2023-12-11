الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يا مصر يا حنونة فضلك شيلته بعيونى.. السوريون يشاركون الناخبين فرحتهم من أمام لجنة جيل ٢٠٠٠ بأكتوبر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

هتافات قوية نطقت بها فرقة سورية أمام لجنة مدرسة جيل ٢٠٠٠ بمدينة ٦ أكتوبر ناظمين أشعارا وكلمات ذات قافية مميزة تشيد بالدور المصري في دعم واستقبال السوريين.

مشاركة مصر فى فرحتها

وقال أبو هاشم قائد الفرقة السورية إن جاليتهم حضرت لمشاركة مصر في فرحها كما استقبتلهم بصدر رحب منذ سنوات وفتحت بابها لهم وعاملتهم دون تمييز عن المصريين.

ووجه الشكر للحكومة والشعب المصري على سنوات طويلة من الترحيب بهم.

وأطلق بعض شباب الفرقة أغنيات ذات نغمة مميزة على الدبكة السورية كان أبرز كلماتها(الله يعزك يا مصر..  الله يعزك يا سيسي) و( يا مصر يا أم الكرامة) و(مصري سوري للوريد) وغيرها من الكلمات الرنانة التي تميز علاقة الشعبين الشقيقين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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