الأنبا فيلوباتير يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

استقبل الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها بمقر المطرانية، شيوخ الأزهر والأوقاف بأبوقرقاص وبعض من مسؤولي الجهات الإدارية والحكومية.

وتوجه نيافته وبصحبة عدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة ومن أهالي أبو قرقاص بصفة عامة إلى مدرسة قاسم أمين الإعدادية بالفكرية، مركز بابو قرقاص، حيث أدلى نيافته بصوته الانتخابي، ثم عاد إلى المطرانية، ليقوم الآباء الكهنة وكافة الشعب الذي كان مرافقاً لنيافته بالادلاء بأصواتهم الانتخابية.