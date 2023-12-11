أهالى الغربية يشاركون فى التصويت بثانى أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة ناصر الانتخابية في الغربية إقبالًا من الناخبين على التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتوافد عدد كبير من الناخبين أمام اللجنة الانتخابية، رافعين أعلام مصر ويحتفلون على أنغام الأغاني الوطنية.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.