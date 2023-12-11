الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجنة الوافدين بدمياط تشهد إقبالا كبيرا من الفتيات والشباب (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة الوافدين بمحافظة دمياط، إقبالا كبيرا من الفتيات والشباب للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لليوم الثاني على التوالي.

وحرص المشاركون على التواجد أمام اللجان منذ الصباح الباكر، وسط حالة من البهجة والفرحة للمشاركة فى هذا العرس الانتخابي.
وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
 

 


 

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