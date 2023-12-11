أهالي الجيزة يتوافدون بكثافة على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

يتوافد أهالي محافظة الجيزة، على المقر الانتخابي بمدرسة جيل 2000 لليوم الثاني على التوالي، بكثافة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

استمرار الحضور المكثف للناخبين

وتشهد اللجان الانتخابية مُنذ الساعات الأولى استمرار الحضور المكثف من المصريين، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار رئيس مصر القادم، وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

وانطلقت صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.