مسيرة حاشدة لطلاب جامعة المنيا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024
عرضت فضائية "إكسترانيوز"، لقطات مصورة، من تنظيم طلاب جامعة المنيا، مسيرة حاشدة؛ للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك في ثاني أيام الاقتراع.
وتشهد اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.
واحتشد المواطنون أمام مقرات اللجان، كما نظّم العديد من المواطنين مسيرات حاشدة وسط أجواء احتفالية وحضارية رافعين الأعلام أمام اللجان.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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