الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسن بعد التصويت في الانتخابات: بمارس حقي الدستوري

الحاج معوض خلال مشاركته
الحاج معوض خلال مشاركته فى الانتخابات الرئاسية 2024

صوّت "الحاج معوض" (80 عامًا) في لجنة الصداقة الفرنسية المشتركة بمدينة الفيوم بانتخابات الرئاسة، وسط أجواء من البهجة والاحتفالات، حيث قام رئيس اللجنة بتسهيل كافة إجراءات التصويت له.

وأكد المواطن أن مشاركته في الانتخابات جاءت تعبيرًا عن حرصه على ممارسة حقه الدستوري، وللتأكيد على ضرورة دعم مؤسسات الدولة.

وتم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا و323 لجنة في جميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

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