"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يشن غارات قرب مستشفى ناصر في خان يونس

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، يفيد بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات قرب مستشفى ناصر في خان يونس.

طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة بمحيط مستشفى الأمل فجر اليوم

فيما طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بحماية دولية للطواقم الطبية والمدنيين في قطاع غزة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عمل الطواقم الطبية في القطاع.

غارات مكثفة في محيط مستشفى الأمل

وقد أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم، غارات مكثفة في محيط مستشفى الأمل بخان يونس، وتواصل القصف المدفعي في المناطق الشمالية لمقر الجمعية الذي يأوي 13 ألف نازح، بالإضافة إلى استمرار القصف وسط المدينة.

شوارع جنوب قطاع غزة ممتلئة بالنازحين

كما قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية" إن شوارع جنوب قطاع غزة ممتلئة بالنازحين، وإن الدفاع المدني بـغزة غير قادر على انتشال الشهداء.

وأوضحت مراسلة القناة، في رسالتها على الهواء مباشر، اليوم الخميس، وقوع اشتباكات عنيفة في مناطق الصبرة والشجاعية والزيتون بغزة، فضلًا عن استهداف الاحتلال محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة‎، واقتحام رام الله، واشتباكات بمنطقة دوار المنارة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 18 ألف شهيد، ونحو 47 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف لا يزالون تحت الأنقاض يعتقد أنهم استُشهدوا، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.