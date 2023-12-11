مواطن من أمام مدارس الرسالة الخاصة بالمطرية: "بثق في الرئيس السيسي" (فيديو)

قال المواطن مجدي عبد الحميد 65 سنة، من أمام مدارس الرسالة الخاصة بالمطرية، إنه أتى للإدلاء بصوته لاختيار رئيس مصر القادم، معقبا: “الراجل اللي بثق فيه هو السيد الرئيس السيسي هو بيحب مصر ربنا يصلح حاله”.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.