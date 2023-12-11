الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواطن من أمام مدارس الرسالة الخاصة بالمطرية: "بثق في الرئيس السيسي" (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال المواطن مجدي عبد الحميد 65 سنة، من أمام مدارس الرسالة الخاصة بالمطرية، إنه أتى للإدلاء بصوته لاختيار رئيس مصر القادم، معقبا: “الراجل اللي  بثق فيه هو السيد الرئيس السيسي هو بيحب مصر ربنا يصلح حاله”.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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