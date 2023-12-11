الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إطلاق 8 صواريخ تجاه موقعى الرمثا والسماقة الإسرائيليين فى تلال كفرشوبا بلبنان

صواريخ
صواريخ

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإطلاق 8 صواريخ تجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان.

معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع

في سياق آخر، أكدت الفصائل الفلسطينية سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى وجود معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع.

ووفقًا لمصادر إعلامية، نقلًا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب رجل مسن على الأقل في المنطقة الواقعة شرق نابلس بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية.

استشهاد 22 مواطنًا فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي

وعلى جانب آخر، أفاد تليفزيون فلسطين، اليوم الإثنين، بأنه تم استشهاد 22 مواطنًا فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ66 على التوالي، إذ تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب.

الرمثا السماقة إسرائيل لبنان تلال كفرشوبا جنوبي لبنان قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي خان يونس

مواد متعلقة

الأونروا: نحو 1.3 مليون نازح فلسطينى لجأوا إلى 154 من منشآتنا بغزة

روسيا: سنواصل ممارسة الضغوط السياسية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى تطالب بحماية دولية للطواقم الطبية والمدنيين فى غزة

استشهاد اثنين من عناصر حزب الله فى مواجهات مع جيش الاحتلال

هل الفترة القادمة ستشهد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس؟.. قيادى فلسطينى يجيب

وصول وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش

الاتحاد الأوروبي يناشد بمنع تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة من أراضيهم

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى يستهدف 5 بلدات فى لبنان

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

صلاح والشناوى والأهلى يتنافسون على جوائز الأفضل فى حفل كاف اليوم

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

المزمار البلدى يستقبل المرشح الرئاسى حازم عمر أمام مدرسة "جيل 2000"

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال