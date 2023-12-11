إطلاق 8 صواريخ تجاه موقعى الرمثا والسماقة الإسرائيليين فى تلال كفرشوبا بلبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإطلاق 8 صواريخ تجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان.

معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع

في سياق آخر، أكدت الفصائل الفلسطينية سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى وجود معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع.

ووفقًا لمصادر إعلامية، نقلًا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب رجل مسن على الأقل في المنطقة الواقعة شرق نابلس بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية.

استشهاد 22 مواطنًا فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي

وعلى جانب آخر، أفاد تليفزيون فلسطين، اليوم الإثنين، بأنه تم استشهاد 22 مواطنًا فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ66 على التوالي، إذ تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب.