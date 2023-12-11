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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لليوم الثانى على التوالى.. أهالى المحلة يتصدرون المشهد الانتخابى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تصدر أهالي المحلة الكبرى المشهد الانتخابي لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار الحضور المكثف من المصريين.

نشهد وجودًا مكثفًا للشباب والنساء وكبار السن

وتشهد اللجان الانتخابية مُنذ الساعات الأولى وجودا مكثفا للشباب والنساء وكبار السن، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار رئيس مصر القادم، وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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