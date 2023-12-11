أسقف بني سويف يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسية (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حسب ما هو مقر وفقًا لرقمهم القومي.

أسقف بني سويف يؤدي دوره الوطني بمدرسة القومية الابتدائية

أدلى الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة القومية الابتدائية ببني سويف.

كما شارك الأنبا يوحنا، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية شمال الجيزة، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

وترأس الأنبا اسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، في دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وتصدرت عظته التي ألقاها بالقداس، كلمات تشجيعية لكل المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

حيث قال إن المشاركة الإيجابية هي واجب وطني وقومي، وجزء لا يتجزأ من أركان دولة المواطنة الصحيحة، وجزء مهم في الحياة المسيحية، لأن السيد المسيح نفسه أحب وطنه فلسطين، من كل قلبه، وكان هو والقديس يوسف النجار والسيدة مريم العذراء يخضعون بكل حب إلى قوانين البلد التي احتوتهم.

وأدلى الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة عزبة الخزان الابتدائية الجديدة بإسنا.