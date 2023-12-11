مسنة في الانتخابات: "مريضة ونزلت علشان خاطر السيسي حامي مصر" (فيديو)

أصرت سيدة مسنة على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الطبري بمدينة الشروق، على الرغم من مرضها وعدم قدرتها على الحركة، حيث عبّرت عن دعمها الشديد للرئيس السيسي والقيادة السياسية، قائلة: "حامي مصر".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.