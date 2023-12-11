الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسنة في الانتخابات: "مريضة ونزلت علشان خاطر السيسي حامي مصر" (فيديو)

سيدة مسنة تشارك في
سيدة مسنة تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024

أصرت سيدة مسنة على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الطبري بمدينة الشروق، على الرغم من مرضها وعدم قدرتها على الحركة، حيث عبّرت عن دعمها الشديد للرئيس السيسي والقيادة السياسية، قائلة: "حامي مصر".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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