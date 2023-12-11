طلاب جامعة سوهاج يتوافدون على لجان المغتربين

توافد آلاف الطلاب المغتربين بجامعة سوهاج إلى مقر لجنة معهد علي بن أبي طالب النموذجي المخصصة للمغتربين منذ الصباح الباكر.

وشهدت اللجنة ازدحامًا كبيرًا منذ اللحظات الأولى بأعداد غير مسبوقة من الطلاب الراغبين بالإدلاء بأصواتهم، مرددين "تحيا مصر.. تحيا مصر".

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن هناك رغبة جميعها من الطلاب وخاصة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في فترات الدراسة بامتحانات. وتلبية لهذه الرغبة، قامت جامعة سوهاج بتوفير عدد من وسائل المواصلات والأتوبيسات الخاصة بالجامعة لنقل الطلاب ذهابًا وعودة.

من جانبه، أكد الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، أن أسرة طلاب من أجل مصر قامت منذ الصباح الباكر بالتنظيم والتنسيق مع الطلاب الراغبين في الإدلاء بأصواتهم من غير المقيمين بالمحافظة والوافدين إلى الجامعة من المحافظات المختلفة والمدن البعيدة.

ودعا غالب جميع الطلاب المغتربين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا يستحق المشاركة.