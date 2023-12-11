الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للمساعدة والتنظيم.. جنود "حياة كريمة" ينتشرون أمام مقار اللجان الانتخابية

حياة كريمة
حياة كريمة

منذ أمس وإلى الآن، تشارك مبادرة "حياة كريمة" المجتمعية في الانتخابات الرئاسية من خلال المتابعة والتنظيم على الأرض، ومساعدة الناخبين من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بأصواتهم.

وأمام لجان الانتخابات كان متطوعو المبادرة متواجدين بكثافة من أجل المساهمة في ذلك الحدث الجلل، وبالفعل كان لهم دور فعال خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وكذلك بداية اليوم الثاني.

خلال اليوم الأول.. مؤسسة "حياة كريمة" ترصد الإقبال الشديد على اللجان الانتخابية

جنود "حياة كريمة"

في محافظة أسوان، كان هناك متطوعون من مؤسسة "حياة كريمة" من أجل مساعدة الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، وتسهيل عملية التصويت عليهم، ومعرفة لجانهم الانتخابية والتشجيع على النزول والمشاركة.

وفي قنا، كان هناك لجان ينتشر فيها متطوعون يتبعون "حياة كريمة" يقومون بمتابعة الناخبين ومساعدة كبار السن في الإدلاء بأصواتهم، من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وممارسة حقهم.

وبالأمس، رصدت مؤسسة "حياة كريمة" على مدار الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية موقف 9 آلاف لجنة انتخابية في كافة المحافظات، وذلك بانتشار عدد 11 ألف متابع لمؤسسة "حياة كريمة" للعملية الانتخابية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز "النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز "الشمس"، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز "السلم".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

txt

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 28 مشروعًا بقرية أبو سمبل ضمن مبادرة "حياة كريمة"

txt

بحضور طلاب الجامعة.. افتتاح مقر "حياة كريمة" بجامعة السويس

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية لجان الاقتراع الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

خديجة أبوالعينين تدلى بصوتها فى الاتتخابات الرئاسية بأكتوبر

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل