للمساعدة والتنظيم.. جنود "حياة كريمة" ينتشرون أمام مقار اللجان الانتخابية

منذ أمس وإلى الآن، تشارك مبادرة "حياة كريمة" المجتمعية في الانتخابات الرئاسية من خلال المتابعة والتنظيم على الأرض، ومساعدة الناخبين من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بأصواتهم.

وأمام لجان الانتخابات كان متطوعو المبادرة متواجدين بكثافة من أجل المساهمة في ذلك الحدث الجلل، وبالفعل كان لهم دور فعال خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وكذلك بداية اليوم الثاني.

جنود "حياة كريمة"

في محافظة أسوان، كان هناك متطوعون من مؤسسة "حياة كريمة" من أجل مساعدة الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، وتسهيل عملية التصويت عليهم، ومعرفة لجانهم الانتخابية والتشجيع على النزول والمشاركة.

وفي قنا، كان هناك لجان ينتشر فيها متطوعون يتبعون "حياة كريمة" يقومون بمتابعة الناخبين ومساعدة كبار السن في الإدلاء بأصواتهم، من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وممارسة حقهم.

وبالأمس، رصدت مؤسسة "حياة كريمة" على مدار الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية موقف 9 آلاف لجنة انتخابية في كافة المحافظات، وذلك بانتشار عدد 11 ألف متابع لمؤسسة "حياة كريمة" للعملية الانتخابية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز "النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز "الشمس"، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز "السلم".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.