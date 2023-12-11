الأنبا يواقيم يشارك في الانتخابات الرئاسية بإسنا (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وأدلى الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة عزبة الخزان الابتدائية الجديدة بإسنا.

وفي سياق متصل، كما قام الأنبا دوماديوس اسقف ايبارشية 6 أكتوبر واوسيم وتوابعها للاقباط الارثوذكس بالتوجه إلى اللجنة الانتخابية للتصويت الانتخابى، مؤكدا على أن المشاركة الانتخابية حق وواجب وطنى يجب علينا كا مصرين الالتزام به

فيما حرص نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها على أداء واجبه الوطنى، وتوجه يرافقه عدد من الاباء الكهنة إلى مقر لجنتهم بمدرسة "ام المؤمنين " الابتدائية المعتمدة بحى الشرق، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى بدأت وتستمر لمدة ثلاث أيام

وناشد مطران بورسعيد الجميع على ضرورة المشاركة في الانتخابات، والايجابية نحو أي عمل وطني لرفعة بلادنا الغالية مصر.

من جهة أخرى أيضا تقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها الارثوذكسية والكاثولكية والرومية والاسقفية الانجليكانية والانجيلية البروتستانتية، بالعديد من الخدمات للناخبين حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في اطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس ارقام واتس اب لمساعدة الناخين لاسيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

انتخابات الرئاسة 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.