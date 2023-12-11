الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية: لازم يا مصريين تنزلوا تشاركوا فى صنع مصيركم

القمص موسي إبراهيم
القمص موسي إبراهيم

دعا القمص موسي إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكية، جموع المصريين إلي ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية 2024، قائلًا:" لازم يا مصريين تنزلوا تشاركوا في صنع مصيركم وتحافظوا على بلدكم".

وقال مراسل القناة في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي، إن المشهد الانتخابي أمس في أول أيامه كان مشجعا ومعبرا، لافتا إلى أن المشهد الانتخابي مشجع لكل المصريين أن يتوجهوا إلى صناديق الانتخاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وعي المصريين

وقال القمص موسى إبراهيم، المشهد الانتخابي يعبر عن وعي المصريين بقيمة هذا الحدث الهام، متمنيا لوطننا الغالي مصر كل خير.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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