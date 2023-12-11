وكيل عام البطريركية بالقاهرة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وكيل عام البطريركية بالقاهرة يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية

وأدلى القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة المدرسة القومية الابتدائية بمصر الجديدة.

وكان قد أدلى القمص أبرآم إميل، وكيل قداسة البابا بالإسكندرية بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر قسم سيدي جابر، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وأكد القمص أبرآم في تصريحات له، أن الكنيسة المصرية على مر العصور لها دور وطني كبير تؤديه باخلاص ووفاء، وتأكيدًا على هذا الدور، شجعت الكنيسة شعبها رجالًا ونساءً على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد وكيل البابا، بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام مما يسهل الأمور على المواطنين متمنيًا ان تتمتع مصر بالسلام والنمو في كل المجالات.

من جهة أخرى أيضا تقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها بالعديد من الخدمات للناخبين حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في إطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس أرقام "واتس آب" لمساعدة الناخبين، لاسيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

يأتي ذلك في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، وكذلك الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي، وقداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة "الرئيس الحالي".

2- فريد زهران - رمز الشمس "رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي".

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة "رئيس حزب الوفد".

4- حازم عمر - رمز السلم "رئيس حزب الشعب الجمهوري".