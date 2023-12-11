تواصل الإقبال الكثيف من الناخبين على لجان الاقتراع ببورسعيد للإدلاء بأصواتهم

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد تواصل توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في الساعات الأولى من ثاني أيام الانتخابات.

وجرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة بالديوان العام يترأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات في اليوم الثاني للعملية الانتخابية.

وظهرت اللجان أكثر تنظيمًا، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادًا للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت، وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.



كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.