الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتابع انتظام تصويت الناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

متابعة الانتخابات
متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انتظام تصويت الناخبين بمختلف مقار اللجان على مستوى المحافظة، مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، بهدف التأكد من فتح جميع اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وتابع محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي، مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومجالس المدن، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لليوم الثاني على التوالي، لاستقبال الناخبين وأماكن انتظارهم، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا التأكد من تيسير الاجراءات أمام الناخبين بمقار لجان الانتخابات الرئاسية.

وأشاد المحافظ، بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قبل الناخبين خلال اليوم الأول، معربًا عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت خلال اليوم والغد، بما يؤكد الحفاظ علي حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية بكل حرية، والعمل على الظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المقار الانتخابية على مدار اليوم والغد، والمرور الدوري على جميع اللجان، من قبل الأجهزة المعنية، للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن الفيوم تشمل عدد ١٠ دوائر انتخابية، وتم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا بها، تضم 323 لجنة فرعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

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