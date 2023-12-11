السيدات يسيطرن على المشهد الانتخابى فى اليوم الثانى

سيطر وجود النساء على المشهد الانتخابي في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، واصطفت السيدات في طوابير أمام لجانهن الانتخابية للاقتراع، حرصا منهن على تأدية واجبهن الوطني.

وحملت السيدات التي تواجدن منذ الصباح الباكر صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي معلنة عن تأييدهن الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته في إصلاح شأن البلاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.