أفراح فى انتخابات الرئاسة.. انتشار حالات الزفاف أمام لجان الاقتراع

منذ سنوات وينتشر تقليد بين المصريين أثناء عمليات الاقتراع المختلفة، وهو تواجد عريس وعروسة أمام اللجنة، والذين ينهون حفل زفافهم ثم يذهبون بملابس العرس أمام مقار اللجان الانتخابية من أجل الاقتراع.

ويقوم على الفور الناخبون المحيطون بهم بالاحتفال بالطبل والمزمار، والتقاط الصور التذكارية معهم لتكون ذكرى عرسهم، وكذلك الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بتلك الملابس المميزة.

وذلك الأمر شهدته الانتخابات الرئاسية الحالية في عدة لجان انتخابية، منها في محافظة الوادي الجديد وتحديدًا لجنة مدرسة الأمل، التي شهدت تواجد عريس وعروسة جاءا بملابس الزفاف من أجل الإدلاء بأصواتهم.

بملابس الزفاف

وعلق بعدها العريس والعروسة أن يوم الانتخابات تزامن مع زفافهما، لذلك أردا ممارسة حقهم الانتخابي، واختيار رئيس الجمهورية الجديد، فجاءا إلى اللجنة وسط أجواء من البهجة، واستطاعا التصويت.

وحدث نفس المشهد في محافظة قنا، حيث شهدت لجنة فرعية في مركز أبوتشت زغاريد وهتافات، واتضح أنها حفلة زفاف لعروسين جاءا بملابس العرس من أجل ممارسة الحق الانتخابي والإدلاء بصوتيهما.

وكان العروسان وأقاربهما يحملون الأعلام ويهتفون بحب مصر، وامتلأت ساحة اللجنة بهتافات تحيا مصر، ووصلت سيارات الزفاف إليهم، وانتظرتهم بالخارج حتى ينهوا إجراءات التصويت في الانتخابات.