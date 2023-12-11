سيدات الفيوم يتصدرن المشهد فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

تصدرت السيدات في محافظة الفيوم المشهد في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية

واصطفت طوابير الناخبات أمام اللجان بالمحافظة من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار رئيس مصر القادم، وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.