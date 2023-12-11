حضور لافت للفتيات والنساء في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، حضورًا لافتًا للفتيات والنساء للإدلاء بأصواتهن من أمام لجان القاهرة الجديدة إيمانًا بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة والظهور بالمظهر المشرف أمام دول العالم، وحرصت الناخبات على حمل الأعلام المصرية وترديد الأغاني الوطنية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحون هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتستمر عملية التصويت حتى غد الثلاثاء وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، تضم 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، وتستقبل الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.