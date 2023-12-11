الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

راهبات قلب يسوع فى الإسكندرية يدلين بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت مجموعة من راهبات قلب يسوع "نوتردام ديسون" بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية بصحبة الأب شنودة شفيق، المشرف العام على التعليم الكنسي بالمنيا، ونسيم جورج، منسق المدارس الكنائسية، حاملين أعلام مصر ومشجعين المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار رئيسهم.

وقال نسيم جورج، منسق المدارس الكنائسية بالإسكندرية، إن مشاركة راهبات قلب يسوع "نوتردام ديسون" في الانتخابات الرئاسية جاء نتيجة محبتهن لوطنهن وإدراكهن أهمية اختيار رئيس مصر.

وأضاف منسق المدارس الكنائسية بالإسكندرية، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري أمر مميز ويعكس مدى اهتمام راهبات قلب يسوع بأن يصبحن قدوة للطلاب والطالبات في مدارسهن بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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