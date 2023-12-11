رئيس اللجنة العامة بمركز أسوان: اللجان تشهد إقبالًا كثيفًا من الناخبين

قال المستشار أيمن حسنين، رئيس اللجنة العامة بمركز أسوان، إن اللجنة العامة تتكون من 14 لجنة فرعية، وهناك انتظام في العمل بجميع اللجان من الساعة التاسعة صباحًا.

لا مشاكل والأمور تسير بيسر

وأضاف حسنين، خلال كلمته أثناء متابعة الهيئة الوطنية لعمليات التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أي مشاكل والأمور تسير بيسر دون أي معوقات، لافتًا إلى أن اللجان تشهد إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.