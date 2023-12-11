الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار هشام عبد المجيد: استمرار توافد المواطنين على لجان بورسعيد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال المستشار هشام عبد المجيد، المسئول عن لجنة متابعة بورسعيد للعملية الانتخابية، إن المحافظة بها 9 لجنة عامة و80 فرعية، لافتًا إلي استمرار توافد المواطنين على  اللجان الانتخابية من الساعة الـ9 صباحًا دون توقف.

وأضاف المستشار هشام عبد المجيد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، للهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، أن المحافظة شهدت إقبالا غير مسبوق على المقار الانتخابية، منذ بدء عملية التصويت والاقتراع.

وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكل اللجان، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

الانتخابات الرئاسية 2024

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك على كل المستويات.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كل لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 

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