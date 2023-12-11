موجه لغة عربية بإدارة الشروق تلقى قصيدة فى حب مصر (فيديو)

أدلت سماح عبد الفتاح موجه لغة عربية بمدينة الشروق بصوتها في مدرسة ياسر جنينه بمدينة الشروق، وقالت قصيدة فى حب مصر معربة عن حبها الشديد ودعمها للوطن.

وقالت إنها أصرت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وتحث جميع المواطنين على المشاركة لأنه واجب وطنى على كل مصري ولابد من دعم البلد لكى نكون يد واحدة ونتصدى لأى عدوا.



كما أعربت عن التنظيم الرائع للانتخابات، والإقبال من قبل المواطنين بمدينة الشروق، موضحة أن هذا يدل على وعى الشعب المصري.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.