الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": منظمات المجتمع المدنى خارج اللجان لمساعدة المواطنين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رصد كريم كمال، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، توافد الناخبين  على لجان الاقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم. 

وأضاف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أنه تتواجد منظمات المجتمع المدني خارج اللجان لمساعدة المواطنين لإجراء العملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات على ذوي الهمم وكبار السن. 

وكشف مراسل الفضائية، عن أن محافظة الجيزة بها 3 ملايين ونصف المليون ممن لهم حق التصويت، حسب كشوفات الهيئة الوطنية للانتخابات موزعين على 14 لجنة عامة، 673 مقرا انتخابيا تضم 693 لجنة فرعية على 8 مراكز.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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