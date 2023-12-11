المنيا: استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات مع بدء فتح اللجان

كشف محمد سالم المسئول عن العملية الانتخابية في قسم أول المنيا، آخر مستجدات اليوم الثاني على التوالي للعملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية لـ2024، لافتًا إلى استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات مع بدء فتح اللجان.

وقال "سالم" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، إن المحافظة بها 28 لجنة فرعية، وتم فتح اللجان في تمام الساعة 9 صاحبًا دون أي تأخير، منوهًا بكثافة المواطنين أمام اللجان.

وأضاف أن القضاة المشرفين حضروا إلى اللجان منذ الصباح، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب.



مصر تنتخب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك على كل المستويات.