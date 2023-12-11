أفضل الكتب لعام 2023: إليك ما يجب عليك قراءته قبل نهاية العام

يتطلب فصل الشتاء بعض وقت الفراغ، وما هي أفضل طريقة للاسترخاء من قراءة بعض الكتب؟ قبل نهاية العام، إليك بعض أفضل الكتب لعام 2023 التي عليك قراءتها:

أفضل العقول بقلم جوناثان روزين

وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه "عاطفي للغاية ومثير للاشمئزاز"، وهو عبارة عن مذكرات نفسية لجوناثان روزين "أفضل العقول: قصة الصداقة والجنون ومأساة النوايا الحسنة". في هذا الكتاب الواقعي، يشرح المؤلف الأمريكي البالغ من العمر 60 عامًا تفاصيل صداقته مع خريج جامعة ييل مايكل لودور الذي قتل خطيبته خلال نوبة انفصام الشخصية في عام 1998. حصل كتاب روزن عن الجريمة الحقيقية على تصنيف 4.13 من 5 في Good Reads.

باريس: مذكرات باريس هيلتون

تم إصدار مذكرات سيدة الأعمال الأمريكية وشخصية المجتمع باريس هيلتون في وقت سابق من هذا العام في شهر مارس. يشرح الكتاب صعود هيلتون إلى الصدارة باعتبارها وريثة إمبراطورية فنادق هيلتون، وتروي بعمق التحديات التي واجهتها طوال رحلتها كواحدة من أشهر الوجوه في هوليوود، في هذه المذكرات، تتناول أيضًا صراعاتها في التعايش مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غير المشخص وسنوات من الاعتداء العاطفي والجسدي والجنسي. باريس: المذكرات حصلت على تقييم 4.32 في القراءات الجيدة.

جيسمين وارد روائية أمريكية تبلغ من العمر 46 عامًا وأستاذة مشاركة في الكتابة الإبداعية بجامعة تولين. وهي حائزة على جائزة الكتاب الوطني مرتين. رواية وارد لعام 2023 Let Us Descend هي رواية تاريخية عن العبودية الأمريكية. وقد ظهرت أيضًا في نادي الكتاب الخاص بأوبرا

وفقًا لموقع Good Reads، فإن كتاب Let Us Descend هو "إعادة تصور للعبودية الأمريكية، وقد تم تقديمه بشكل جميل بقدر ما هو مؤلم للقلب". رواية بحثية ومروعة ومليئة بالحب المتسامي، هي رحلة من حقول الأرز في كارولينا إلى أسواق العبيد في نيو أورليانز وإلى القلب المخيف لمزرعة السكر في لويزيانا.

272 بقلم راشيل إل سوارنز

272 هي رواية تاريخية غير خيالية للمؤلفة الأمريكية راشيل إل سوارنز. حصلت على درجة 4.20 في Good Reads ويقول ملخصها الرسمي: "من خلال ملحمة عائلة ماهوني، يوضح سوارنز كيف اعتمدت الكنيسة على عمالة العبيد ومبيعات العبيد للحفاظ على عملياتها وللمساعدة في تمويل توسعها."

حصلت رواية فريدا مكفادين المثيرة The Housemaid's Secret على جائزة Goodreads Choice لعام 2023 في فئة الغموض والإثارة. مكفادين هو المؤلف الأكثر مبيعًا على موقع أمازون وهو طبيب ممارس متخصص في إصابات الدماغ.

وجاء في ملخص الكتاب: "الرواية هي الثانية ضمن مجموعة روايات تظهر فيها خادمة المنزل كشخصية رئيسية. تدور أحداث هذه الرواية حول ميلي كالواي، وهي مجرم مدان يعمل لدى عملاء أثرياء في مانهاتن، بعد إنقاذ صديقتها من مغتصب محتمل، تساعد ميلي العديد من النساء الأخريات على الهروب من شركائهن المسيئين.