القناة الأولى: استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات بجنوب سيناء

كشف مراسل القناة الأولى، من جنوب سيناء، عن آخر مستجدات اليوم الثاني على التوالي للعملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية لـ2024، لافتًا إلى استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات مع بدء فتح اللجان خاصة السيدات.

وقال مراسل القناة، في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي، إنه جرى تمشيط محيط اللجان، وهناك تواجد مكثف من رجال الشرطة، إضافة إلى تمركز سيارة إسعاف وسيارة حماية مدنية بالقرب من كل لجنة، مع تواجد عناصر شرطية نسائية في لجان السيدات.



وحرصت اللجان الانتخابية فى محافظة جنوب سيناء على فتح أبوابها أمام الناخبين في موعدها المحدد؛ للتمكن من الإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية ومرورية على أعلى مستوى، تمثلت في وضع حواجز مرورية لتحديد مسار السيارات في المناطق المحيطة باللجان، ومنع انتظار السيارات بالقرب من اللجان لمنع التكدس المروري.





الانتخابات الرئاسية 2024



جدير بالذكر أن إجمالي عدد من لهم حق الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء يبلغ 99240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و31 لجنة أساسية، و15 لجنة للوافدين.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

