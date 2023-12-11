الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العاملون بمستشفى حميات الإسماعيلية يتجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

احتشد العاملون في مستشفى حميات الإسماعيلية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بعدما انتهوا من عملهم في المستشفى.

حيث تجمع العاملون في المستشفى متجهين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، من خلال أتوبيسات توفرها مديرية الصحة لهم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات يتجهون للإدلاء بأصواتهم بالتناوب، حتى لا يتسبب في خلل في المنظومة الطبية، حيث عقب انتهاء عملهم يتجهون للإدلاء بأصواتهم.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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