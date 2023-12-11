الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب ومستشار رئيس جامعة أسوان يصوتان فى الانتخابات الرئاسية بلجان المغتربين

نائب ومستشار رئيس
نائب ومستشار رئيس جامعة أسوان

أدلي الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بصوته في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة مدرسة محمد دمرداش الابتدائية بحي أطلس، ضمن اللجان المخصصة للوافدين، وذلك وسط حضور جماهيري كبير من الطلاب والمواطنين بأسوان.

كما أدلى الدكتور أحمد عبدالصادق مستشار رئيس جامعة أسوان، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بصوته في مدرسة أسوان الجديدة الرسمية المتميزة للغات المخصصة للوافدين والمغتربين.

وجاء ذلك فى اطار المشاركة الإيجابية والفعالة لجامعة أسوان فى هذا العرس الإنتخابي والاستحقاق الرئاسي، والذي يؤكد علي حرص المصريين علي ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، امس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل.

نائب ومستشار رئيس جامعة أسوان
نائب ومستشار رئيس جامعة أسوان

نائب ومستشار رئيس جامعة أسوان
نائب ومستشار رئيس جامعة أسوان
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