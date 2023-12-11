مسنة تشارك في الانتخابات على كرسي متحرك: "لو بتعكز لازم أنزل اختار رئيسي"

على كرسي متحرك، شاركت فوزية حسن، 79 سنة من الإسكندرية، بالإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية، بمحافظة الإسكندرية، حيث حرص مسؤولي اللجنة على مساعدتها في التصويت.



وقالت الحاجة فوزية لـ"الدستور": "لازم أنزل اشارك عشان بلدي واختار رئيس بلدي عشان أنا بحب السيسي ومفيش حد جه زيه".

وأضافت: “قولت لو بتعكز لازم أنزل انتخب، والحمد لله أنا جيت وشاركت في الانتخابات واختيار رئيس مصر”، مشيرة إلى أن ابنتها رافقتها حتى لجنتها الانتخابية، كما لاقت كافة وسائل الراحة في اللجنة ومساعدة القوات الأمنية ومسؤولي اللجنة لها موجهة لهم الشكر.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.