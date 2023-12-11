مديرة مدرسة أشرف القزاز بالشروق: لازم ندعم بلدنا (فيديو)

أدلت الأستاذة عبير صلاح، مديرة مدرسة أشرف القزاز بمدينة الشروق بصوتها فى مدرسة ياسر جنينه بمدينة الشروق.

وقالت إنها أصرت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، برفقة معلمين المدرسة حاملين علم مصر ومرددين تحيا مصر.

وحثت جميع المواطنين على المشاركة لأنه واجب وطنى على كل مصري ولابد من دعم البلد لأنها أفضل بلد بالعالم وهى بلد الأمن والأمان.

كما أعربت عن التنظيم الرائع للانتخابات والإقبال من قبل المواطنين بمدينة الشروق موضحه بأن هذا يدل على وعى الشعب المصري.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.