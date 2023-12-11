الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأطفال يبعثون حالة بهجة في لجنة الإنتاج الإعلامي

مشاركة الأطفال فى
مشاركة الأطفال فى الانتخابات

حرص المواطنون الذين أدلوا بأصواتهم في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر على اصطحاب أبنائهم، ما نشر حالة من البهجة داخل اللجنة.  

وظهر الأطفال وهم يحملون أعلام مصر ويرددون الأغاني الوطنية.

  وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

 

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