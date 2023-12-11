الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زحام من الناخبين أمام اللجان في الخارجة بالوادي الجديد (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إقبال من الرجال والسيدات، في الساعات الأولى من اليوم الثاني لـلانتخابات الرئاسية 2024، لمشاركة في الإدلاء بإصواتهم كستحقاق دستورى لهم.

واصطف البنات الشرطة لمساعدة كبار السن على جانبي الدخول والخروج للجنة الانتخابية.

الشباب يتصدرون الطوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في سوهاج

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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سيدات كفر شكر يحتشدن أمام اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات بالقليوبية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

https://youtu.be/_0h4zQ9b6a4

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