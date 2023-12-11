الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"كلنا واحد".. أمن لجان مصر القديمة يقدمون المساعدة لكبار السن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

سطَّر رجال أمن اللجان بمنطقة مصر القديمة والمنيل ملحمة في تيسير عملية التصويت لكبار السن، من خلال توصيلهم لمقر اللجان بالكراسي المتحركة.

كما نظَّم عدد منهم الطوابير الخاصة بالناخبين خارج اللجان، من أجل تسهيل العملية الانتخابية علي الجميع.

وتضم منطقة مصر القديمة ٢٢ لجنة مقسمة على 9 مدارس موزعة بشكل منظم على دائرة مصر القديمة والمنيل.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلق تصويت اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 في التاسعة صباح اليوم الإثنين، ويستمر على مدار ٣ أيام، هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجارى، وذلك فى ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة داخل ٩ آلاف و٣٧٦ مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية يوم ١٨ ديسمبر الجارى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ستجرى بإشراف قضائي كامل في كل اللجان الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، وأن موعد بدء فرز اللجان الانتخابية سيكون في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر آخر أيام الانتخابات وفقًا للجدول الزمني.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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