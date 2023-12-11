مدير عام إدارة الشروق التعليمية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

أدلى خالد حمدان، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة ياسر جنينه.

وحث مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، كل الشباب والمواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنه واجب وطنى على كل مصري، كما أنه حث كل المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لان أصواتهم امانة وهذا حق البلد علينا.

وأشاد "حمدان" بالتنظيم الرائع للإنتخابات والإقبال من قبل المواطنين بمدينة الشروق، موضحا بأن هذا يدل على وعى الشعب المصري.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.