الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مدير عام إدارة الشروق التعليمية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى خالد حمدان، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة ياسر جنينه.

وحث مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، كل الشباب والمواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنه واجب وطنى على كل مصري، كما أنه حث كل المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لان أصواتهم امانة وهذا حق البلد علينا.

 وأشاد "حمدان" بالتنظيم الرائع للإنتخابات والإقبال من قبل المواطنين بمدينة الشروق، موضحا بأن هذا يدل على وعى الشعب المصري.

 انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

مدير الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

مدير "تعليم القاهرة الجديدة": على الجميع المشاركة في عرس الانتخابات الرئاسية

وزير الخارجية يُشيد بمستوى تنظيم العملية الانتخابية: مراعاة راحة المواطن

النائب العام السابق يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس (صور)

وزير الخارجية لـ الدستور: المشاركة واجب وطنى وتطور لما شاهدناه فى عهد الرئيس

وزيرة التعاون الدولي: المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب واطني (فيديو)

أسامة الأزهري يدلي بصوته في التجمع الخامس

أسامة الأزهرى لـ"الدستور" بعد الإدلاء بصوته: المشاركة أهم الواجبات الوطنية ( فيديو )

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

خديجة أبوالعينين تدلى بصوتها فى الاتتخابات الرئاسية بأكتوبر

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل