أهالي أبو حمص يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

واصل أهالي أبوحمص في محافظة البحيرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت.

وشهدت اللجان الانتخابية في البحيرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، وسط فرحة كبيرة في المشاركة في هذا العُرس الديمقراطي الكبير.

بهجة في أبو حمص

واصطف الناخبون في أبو حمص للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على أنغام أغنية تسلم الأيادي، وسط زغاريد وحالة من البهجة العامة.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.