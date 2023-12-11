الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الحاجة ماجدة" مستندة على عصاها: أبني مستقبل أولادي بالمشاركة في الانتخابات

حاجة ماجدة
حاجة ماجدة

حرصت الحاجة ماجدة محمود، 60 سنة، من الإسكندرية، رغم صعوبة حركتها واستخدام عصا للاستناد عليها، بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي واختيار رئيس مصر، حيث تواجدت منذ الصباح في لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها.

وقالت الحاجة ماجدة لـ"الدستور"، إنها منذ الإعلان عن عقد الانتخابات وقررت المشاركة، وذلك لأنه شيء إيجابي أن يكون لكل مواطن صوت يختار به من يمثله، فهو مستقبل أولادنا.

وحثت ماجدة أهالي الإسكندرية وكافة مواطني مصر على النزول والمشاركة في الانتخابات قائلة: "انا ست كبيرة وشاركت وليا صوت لازم اختار بيه رئيس مصر".

يذكر أن محافظة الإسكندرية استعدت لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي انطلقت امس الأحد وتستمر حتى غدًا الثلاثاء، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.
 

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