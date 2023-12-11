"الريف المصرى" تيسر مشاركة العاملين بمواقعها فى الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف فدان، ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع المصرى فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم، من أجل استكمال مسيرة العمل والتنمية نحو العبور للجمهورية الجديدة، وحفاظًا على استقرار الوطن والإسهام فى صنع وتأمين مستقبله، خاصةً فى ظل المخاطر المختلفة المحيطة بالبلاد.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عمرو عبدالوهاب بقيادات شركة تنمية الريف المصرى الجديد، حيث وجّه بتيسير انتقال ووصول جميع العاملين بمختلف قطاعات ومواقع الشركة بالتناوب إلى صناديق الاقتراع، فى حال الرغبة فى الإدلاء بأصواتهم خلال الفترة الصباحية، وذلك على مدار الأيام الثلاثة التى تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.

ودعى عبدالوهاب كذلك جميع المزارعين وصغار المستثمرين من المنتفعين بأراضى المشروع القومى لتنمية المليون ونصف فدان إلى الحرص على الذهاب إلى صناديق الاقتراع للقيام بواجبهم الوطني، من خلال المشاركة الفاعلة وممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك لمشاركة جموع الشعب المصرى فى رسم ملامح مستقبل بلادهم، ودعم مناخ الديمقراطية والاستقرار الذى بات ينعم به الوطن على مدار الأعوام الأخيرة.

وتواصل شركة الريف المصري الجديد حث المزارعين في مشروع المليون ونصف فدان على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.