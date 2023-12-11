الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إضراب 11 ديسمبر لإنقاذ غزة يعم كافة محافظات فلسطين

اضراب
اضراب

عمّ الإضراب الشامل محافظات فلسطين، اليوم الإثنين، تنديدا بـ العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، لليوم الـ66 على التوالي، والمطالبة بوقف المجازر البشعة وقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية والقدس، قد دعت  للمشاركة في الإضراب العالمي اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، رفضا للانحياز الأمريكي للاحتلال ودعما لغزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، "شل مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية"، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال.

وأوضحت أن الإضراب شمل المواصلات العامة في المحافظات الشمالية وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

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حماس تشيد بدعوة الإضراب العالمي رفضا للفيتو الأمريكي والإبادة الجماعية في غزة

التحرك الجاد لوقف العدوان

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى هؤلاء أن الإضراب الشامل في العالم يهدف إلى حث الحكومات في بلدانهم على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم "إضراب من أجل غزة" أو strikeforgaza، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في الإضراب تنديدا بالمجازر بحق شعب فلسطين، وللمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 18 ألف شهيد، ونحو 47 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف لا يزالون تحت الأنقاض يعتقد أنهم استُشهدوا، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

محافظات فلسطين العدوان الإسرائيلى الإضراب الشامل غزة الضفة الغربية

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