"إكسترا نيوز": كثافة الناخبين فى دمياط استدعت تكثيف الإجراءات الأمنية

قالت ميرنا عادل، مراسلة "إكسترا نيوز" في دمياط، إن المشهد الانتخابي في المحافظة مشرف للغاية، مشيرة إلى أن الهئية الوطنية للانتخابات بذلت مجهودًا لوضع استعدادات تناسب وتسهل عملية التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبالًا كثيفًا على كل لجان ومقرات الانتخاب بالمحافظة، علاوة على مشاركة كثيفة لشباب المحافظة.

وتابعت: "الإجراءات الأمنية تتم على قدم وساق في ظل هذه الكثافة من الأعداد".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.