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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد الناخبين بمدرسة الشهيد مصطفى سيد فؤاد بالمطرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافدت أعداد كثيفة من الناخبين بمدرسة الشهيد مصطفى سيد فؤاد بالمطرية، في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024، حيث  تتكون المدرسة من لجنتين هما لجنة 41  ولجنة 42.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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